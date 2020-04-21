إسبانيا تشهد تباطؤا في معدلات الإصابة اليومية بكورونا

2020/04/21 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، عن تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا العدد يشهد على حدوث تباطؤ في الإصابات، حيث سجلت في اليوم السابق له 4266 إصابة.وجاء في بيان وزارة الصحة، تم تسجيل 3968 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 204178، في حين سجلت الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 430 حالة […]

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