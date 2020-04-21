الكعبي يستغرب ظهور محافظ بغداد داخل مستشفى حكومي مع حارس مسلح ويوجه رسالة للمسؤولين

2020/04/21 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، عن استغرابه من زيارة محافظ بغداد، محمد ج...





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