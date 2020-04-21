نائب عن الصادقون: أحزاب تحاول كسب وزارتي المالية والنفط لتأمين مستقبلها القومي والاقتصادي

2020/04/21 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عبد الأمير التعيبان، الأحزاب بمحاولة كسب وزارتي النفط والمالية في الكابينة الوزارية بالحكومة الجديدة معتبرها محاولات لضمان الامن الاقتصادي القومي عبر وزارة المالية، وضمان المستقبل الحزبي عبر وزارة النفط.وقال التعيبان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، تابعته “العهد نيوز”، إن “من يحرص لتكون وزارة المالية من حصته فانه يحاول جاهدا لضمان الأمن […]

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