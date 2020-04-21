ضبط شحنة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كمارك البصرة والأنبار

2020/04/21 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شحنتيّ مواد غذائية منتهية الصلاحية في جمارك محافظتيّ البصرة والأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في الميناء تمكنت من ضبط حاوية حجم 20 قدم متروكة، تحتوي على مواد غذائية (مايونيز، […]

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