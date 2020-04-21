2020/04/21 | 14:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هم "أصحاب الكهف" و"قبضة المهدي" و"عصبة الثائرين بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
شهدت الساحة العراقية، منذ أواخر شباط الماضي، ولادة ثلاث جماعات مسلحة جديدة، وذلك من خلال بيانات وتسجيلات مصو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هم "أصحاب الكهف" و"قبضة المهدي" و"عصبة الثائرين بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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