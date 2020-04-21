2020/04/21 | 14:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



شهدت الساحة العراقية، منذ أواخر شباط الماضي، ولادة ثلاث جماعات مسلحة جديدة، وذلك من خلال بيانات وتسجيلات مصو...

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