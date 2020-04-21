بعد إعلان خلوها من كورونا.. صحة دهوك لا تستبعد وجود مصابين

2020/04/21 | 14:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مدير صحة محافظة دهوك نزار عصمت، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة ملائمة لرصد اية حالات اصابة بالفيروس مس...

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