مصرف عراقي يعلن خبر سار إلى عملائه الحاصلين على قروض السيارات

2020/04/21 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر المصرف العقاري، اليوم الاثنين، تاجيل استيفاء قروض السيارات.وقال المصرف في بيان تلقته “يس عراق” انه “نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد جراء وباء كورونا وتداعياته، قرر المصرف العقاري تاجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المستفيدين من قروض السيارات ولمدة شهرين (نيسان ، مايس ) وذلك من اجل التكاتف والمساعده في […]

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