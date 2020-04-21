الفبركة وما ينقص الثورة الكونية الأعظم؟/5 - عبدالامير الركابي

2020/04/21 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي الصدوع للغرب وزاوية نظره، ومفهومه ونموذجه، ابان زمن ومرحلة "التفارقية الرباعية" يعني جزئية المنظور، ومن ثم تحريف مغزى وجوهر اللحظة الحالة على العالم، علما بان مثل هذا الرضوخ، يجد في لحظته مايبرره بقوة، ومايضعه بمصاف الحقيقة والحلم، و الوحيد من بين العناصر الاساسيه التي تشكل التفارق الرباعي، الامر الذي تكرسه النقلة الكبرى الالية المصنعية، وماواكبها واحاط بها من منجز شامل لكل ......

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