ماذا يحصل عندما تقود الحملان الأسود؟؟! - احمد جمعة

2020/04/21 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة ماذا يحصل عندما تقود الحملان الأسود؟!واقعنا السياسي والثقافي والإعلامي اليوم...



أشبه بقارة جغرافية غير مستكشفة وما قبل التاريخ...



عالمنا العربي تخطى التخوم المعقولة التي تسمح بتقبل ما نحن عليه...



حجم التخلف بلغ مداه...



الخرافة هي العقيدة السائدة.



تم الاستغناء عن العقل وحلّ مكانهُ قطيع يتغذى وجبات سياسة وثقافية وإعلامية مسممة ويمضي يلتهمها ثم ينتفخ ويتهرأ فيما العالم من حولنا قطع أشواطاً في الم......

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