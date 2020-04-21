العنف الأسري في زمن كورونا أمتداد لما قبله - عامر صالح

2020/04/21 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_صالح من الجدير بالذكر أنّ العنف الأسري يُعَدّ واحداً من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم قبل تفشّي فيروس كورونا الجديد، وقد زاد تفاقم الوضع مع الجائحة الحالية.



وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ نحو 243 مليون امرأة (تراوح أعمارهنّ ما بين 15 عاماً و49) حول العالم تعرّضنَ في خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك أو أحد أفراد العائلة.



لكنّ الأرقام الحقيقية، بحسب المتوقّع، قد تكون أعلى ب......

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