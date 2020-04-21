الصحة العالمية تحذر من عدم التزام العراقيين بالتعليمات خلال ساعات رفع الحظر

2020/04/21 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو منظمة الصحة العالمية في العراق عدنان نوار، من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية خلال ساعات رفع حظر التجوال الجزئي.

وطالب نوار في رسالة موجهة الى العراقيين باتباع الإرشادات والتعليمات التي اصدرتها وزارة الصحة العراقية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أن الالتزام بالتعليمات سيقلل من مخاوف ارتفاع أعداد الاصابات خلال رفع حظر التجوال الجزئي ويمنع حصول كارثة بعدد الاصابات قد لا يستوعبها او يتحملها النظام الصحي في العراق.

وأكد أن استغلال الحظر دون سبب مهم او المشاركة بالمناسبات الدينية والتجمعات اخطاء كبيرة لن تخدم المواطنين، وستؤدي الى زيادة الاصابات بفيروس كورونا والوقوع بمأساة حقيقية.

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