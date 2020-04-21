الفلاحي : تطبيق الحظر الشامل يوميّ الجمعة والسبت أمر ضروري خلال الوقت الحالي

2020/04/21 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو خلية الازمة الحكومية، والوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي، ان تطبيق حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت أمر ضروري لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا.وقال الفلاحي في تصريح إن اعتماد الحظر الجزئي بدل الكلي هدفه الأساس دعم الفئات … Readmore

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