مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

2020/04/21 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.[…]

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