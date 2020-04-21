بغداد تتنفس.. جولة مصور لشفق نيوز بعد تخفيف حظر تجوال كورونا

2020/04/21 | 14:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، بتخفيف اجراءات حظر التجوال المفروض اذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.وتتضمن الاجراءات الجديدة رفع الحظر من الساعة 6 صباحا لغاية 7 مساء بالتوقيت المحلي، باستثناء مناطق محددة، دون الإشارة إلى أسمائها.وفرض العراق حظر التجوال في عموم البلاد في 17 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.وشملت الإجراءات أيضا تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية وإغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها.

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