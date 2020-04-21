وزير الثقافة يبحث مع اليونسكو إدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي

2020/04/21 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الثلاثاء، مع مدير مركز التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم(اليونسكو) ، بمتشيلد روسلر إدراج مواقع أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي.وقال الحمداني خلال الإجتماع الذي جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الحمداني استعرض الإجراءات التي […]

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