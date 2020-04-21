الإمارات تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا

2020/04/21 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الإمارات اليوم الثلاثاء أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا، فيما رصدت 3 وفيات جديدة.

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