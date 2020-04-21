2020/04/21 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اعترف الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان المغامرة العسكرية الامريكية في الشرق الاوسط كانت غبية جدا.ونقلت وكالة /الصحافة الفرنسية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي ” لقد انفقنا 8 ترليون دولار في الشرق الاوسط ، ولكننا لو اردنا ملىء الفراغ فان لانستطيع ذلك فكم كنا مجرد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعترف : مغامرتنا العسكرية في الشرق الاوسط كانت غبية جدا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعترف : مغامرتنا العسكرية في الشرق الاوسط كانت غبية جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).