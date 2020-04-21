2020/04/21 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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الاتصالات تعلن قرب إغلاق مواقع الكترونية تحرّض على العنف وكسر حظر التجوال

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، جلسته الثامنة برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة هبوط أسعار النفط ومنحة المتضررين من إجراءات حظر التجوال.

وقال بيان لمكتب نائب رئيس ا

بغداد اليوم-بغداد

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، عن استغرابه من زيارة محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لمستشفى حكومي مع أحد حماياته مُدججاً بالسلاح.





وذكر المكتب الاعلامي لحسن الكعبي، أن الأخير "استغرب من الزيارة ا

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، حقيقة تعثر المفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بسبب مرشحي الكابينة الوزارية، لحكومته الجديدة.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا توجد

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