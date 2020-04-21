نجل زيدان يقترب من تمثيل منتخب الجزائر دولياً

2020/04/21 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أبدى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أمله في اختيار لوكا زيدان نجل الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لتمثيل محاربي الصحراء دولياً وليس منتخب الديوك.

ويلعب لوكا زيدان صاحب الـ 21 عاماً كحارس مرمى داخل ريال مدريد، ومُعار حالياً إلى راسينج سانتاندير الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويحمل الجنسية الفرنسية والإسبانية، لكن والده يملك الجنسية الجزائرية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن:" جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، كشف عن رغبته في تواجد لوكا زيدان ضم صفوف الخضر، خاصة في ظل كبر عمر حارسى الجزائر رايس وهاب مبولحي وعز الدين دوخة، حيث يبلغان 33 عامًا".

وأضافت الصحيفة أن:" لوكا رحب بارتداء قميص منتخب الجزائر، وكشف عن رغبته في عقد جلسة مع جمال بلماضى، وهو الأمر الذي يزيد تفاؤل الأخير لانضمام الحارس إلى محاربي الصحراء".

وتابعت أن:" جمال بالماضى أبلغ قادة الاتحاد الجزائري ببدء إجراءات منح جنسية دولة شمال أفريقيا للوكا حتى يتمكن من استدعائه والاعتماد عليه، على خلفية أن والده يحمل الجنسية الجزائرية، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في الإجراءات".

بغداد اليوم - متابعة

حصلت أندية الدوري الإسباني على جرعة أمل جديدة باقتراب عودة المنافسات وذلك بعد أن قررت الحكومة الإسبانية السماح لهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها: توصلت إلى اتفاقية مع بطولات دوري كرة القدم، و

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، تقريراً يسلط الضوء على مستقبل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وتم التطرق للحالة الوحيدة التي سيكون مستعداً فيها لمغادرة ملعب أنفيلد رود.

ووضعت الصحيفة عنواناً مثيراً على تقريرها جاء مضمو

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة لاعبه الشاب إنوكينتي ساموخفالوف صاحب الـ22 عامًا، خلال تواجده فى العزل المنزلى المفروض حاليًا على اللاعبين بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد &qu

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