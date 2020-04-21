تنسيقيات الحراك تكشف التفاصيل الكاملة لصدامات الخلاني

2020/04/21 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت مصادر من داخل تنسيقيات الحراك الشعبي، عن تفاصيل الصدامات في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.وقالت المصادر، إن "مسلحين ملثمين اقتحموا ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني"، مبينة ان "مجاميع مجهولة حاولت اقتحام ساحة الاحتجاج والسيطرة على المطعم التركي المطل على نهر دجلة".وأوضحت أن "مواجهات وقعت بين المحتجين والجهة المهاجمة بالسكاكين والعصي والحجارة مخلفة 4 إصابات على الأقل".وقال شهود عيان في ساحة التحرير إن "مشاجرات عنيفة اندلعت بين المحتجين المعتصمين بالخيم وبين أصحاب المحال التجارية المغلقة منذ فترة طويلة بسبب وجود الخيم أمام محلاتهم وقد خلفت المشاجرات إصابات بين الطرفين".وتناقل الناشطون في التظاهرات، صورا لمسلح يرتدي الملابس المدنية شارك في الهجوم على المتظاهرين واوقع اصابات بين صفوهم، بحسب الناشطين.

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