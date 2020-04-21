صحة إقليم كردستان: نتجه نحو مرحلة السيطرة على “كورونا”

2020/04/21 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة في اقليم كرستان، سامان برزنجي، الثلاثاء، أن الإقليم يتجه نحو مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، وان الاوضاع الصحية تتجه نحو الافضل.وقل برزنجي خلال تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “وزارة الصحة مستمرة في البحث عن الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا وحجز المواطنين الملامسين في مراكز العزل الصحي”.وأضاف، أن “مخاطر فيروس كورونا […]

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