2020/04/21 | 15:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تعلن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا واربع حالات شفاء

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