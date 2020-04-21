أكبر حزبين في اقليم كوردستان يجتمعان في اربيل

2020/04/21 | 15:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، بان الاجتماع مخصص للتباحث حول التطورات الاخيرة التي حصلة في منطقة "زيني ورتي" شمال اربيل .

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن امس الاحد خلال مؤتمر صحفي عن عقد اجتماع بين الحزبين لمناقشة الاوضاع الداخلية للاقليم.

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