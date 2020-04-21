كوردستان تؤشر

2020/04/21 | 15:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت لجنة الطاقة في برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب الموظفین في الاقلیم والعراق.وشهد الخام الامريكي منذ يوم امس انهياراً تاريخياً وصل لناقص 37 دولاراً، مما خلق مخاوف جدية من تأثير ذلك على سلة اوبك، حيث يرتبط بها النفط العراقي.وبهذا الصدد، قال عضو لجنة الطاقة في برلمان إقليم كوردستان شیرکو جودت لـشفق نيوز، إن "انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثیر کبیر علی المیزانیة وبالتالي على رواتب الموظفين في العراق والاقلیم".لكنها أشر وجود حلول، بخاصة بعد اتفاق التخفيض الاخير لاوبك+.ودعا جودت إلى "الاستفادة من الكمية المخفضة في إنتاج الطاقة المحلیة لتولید الطاقة الكهربائیة والمشتقات النفطیة"، لافتا إلى أن "انخفاض سعر النفط فرصة جیدة لتخفیض سعر البنزین والنفط للمنتج المحلي، وأیضا فرصة جیدة لحكومة الاقلیم لمحاربة الفساد واعادة الاموال وتنظیم الباج والرسومات و الغرامات لتقلیل التأثیر السلبي".وأشار جودت إلى أن "الغاز الطبیعي في العالم لن یصبح بدیلا للنفط ولكن اذا استمر انخفاض النفط بهذا الشكل اکید سیفكر العالم بطریقة لیحتل الغاز الطبیعې مكان النفط"، لافتا إلى أن "اقلیم کوردستان سابقا خطى خطوات بهذا الاتجاە واعتمد علی الغاز الطبیعي لانتاج الطاقة في الاقلیم لكن لحد الان لن یصبح الغاز بدیلا للنفط بسبب العقود الذې ابرمتها حكومة الاقلیم مع الشرکات النفطیة الاجنبیة".وهوت أسعار خام برنت بنحو 22 بالمائة وانخفضت إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، فيما انخفض سعر النفط الخام الأمريكي لشهر مايو مجددا إلى ما دون الصفر اليوم الثلاثاء.

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