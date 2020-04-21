2020/04/21 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي فحسب الفيديو الذي نشره موقع "أخبارنا" بتاريخ 12 أبريل 2020، نقلا عن القناة الخاصة للدكتور محمد الفايد على "اليوتوب"، فإن خصوصية الدول العربية بدأت تظهر بقوة من خلال وضع فيروس كورونا بها مقارنة بباقي دول العالم.



فالدول العربية تتميز، حسب الفايد، عن باقي الدول الأخرى من حيث الأعداد الكبيرة للحالات التي تعالجت بدون دواء؛ وبمعنى آخر الحالات التي لم يؤثر فيها الفيروس ولم تصل إلى المستشفيات، لأن المواطن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما مدى علمية وواقعية تصنيف د. محمد الفايد للدول حسب وضع كورونا بها؟ - محمد إنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما مدى علمية وواقعية تصنيف د. محمد الفايد للدول حسب وضع كورونا بها؟ - محمد إنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).