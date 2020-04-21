5 نصائح للحفاظ على صحة العيون خلال فترة الحجر المنزلي

2020/04/21 | 15:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل العزل المنزلي الذي فرضته العديد من الدول جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، نحاول تمضية الوقت في أمور تحتاج لتدقيق النظر.حيث نقضي معظم أوقاتنا في مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات وممارسة ألعاب الفيديو واستخدام الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلي، فضلاً عن القراءة أو الحياكة وكل هذه الأمور قد تسفر عن مشكلات في الرؤية.

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