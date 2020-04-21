الإتصالات العراقية تعلن عن توّجه بغلق مواقع إلكترونية.. ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟

2020/04/21 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن توجه بإغلاق المواقع المشجعة على الكراهية والعنف وكسر التجوال.وقال الربيعي لوكالة الأنباء العراقية، إن “هناك بعض المواقع سيتم إغلاقها تسيئ للمواطنين وتحرض على الكراهية والعنف والطائفية إضافة الى صفحات أخرى تدعمها جهات تحرض على كسر حظر التجوال”، مؤكداً أن ” الحديث عن […]

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