قائد شرطة ذي قار يستقبل ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر

2020/04/21 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة الشرطة اريك آرتس مدير مكتب المنطقة الجنوبية للجنة الدولية للصليب الاحمر والوفد المرافق له حيث جرى النقاش حول تنسيق عمل اللجنة مع الاجهزة الامنية.ورحب قائد الشرطة بالضيوف واستعرض الاجراءات التي ترافق واجبات رجال الشرطة بمسار ثابت لأبداء المساعدة للحالات […]

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