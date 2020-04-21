الحكمة : كابينة الكاظمي تضم استحقاقات جميع المكونات والكتل السياسية مؤيده له

2020/04/21 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة الوطني، برئاسة السيد عمار الحكيم، أن كابينة الكاظمي تضم استحقاقات جميع المكونات.وقال النائب عن الحكمة ستار الجابري، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ماضٍ بتشكيل كابينته الوزارية، متضمنة استحقاقات جميع المكونات، مشيرا الى أن اللقاءات بين … Readmore

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