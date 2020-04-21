مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

2020/04/21 | 15:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.

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