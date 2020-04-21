ارتفاع إصابات كورونا في البصرة إلى 135 بعد تسجيل حالات جديدة

2020/04/21 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقته “يس عراق”، انه “تم تسجيل ١١ حالة إصابة بفيروس كورونا في في محافظة البصرة”.وأضاف أن “أربع حالات تماثلت للشفاء، فيما بقي 135 مصاباً قيد العلاج”.

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