وفد كردي يصل بغداد لمناقشة تخفيض صادرات نفط كردستان ضمن اتفاق اوبك

2020/04/21 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن وصول وفد كردي من اقليم كردستان الى بغداد لبحث حجم التخفيض بصادرات النفط من كردستان وفق اتفاق اوبك.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي اردلان نور الدين لـ/المعلومة/ ان “وفدا كرديا كبيرا ضم وزراء بحكومة الاقليم ومستشارين في ديوان الرئاسة وصل الى بغداد والتقى بوزير النفط”.واضاف ان “الوفد […]

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