تحالف القوى : لم يتم الاتفاق على وزارات المكون السني في حكومة الكاظمي لغاية الآن

2020/04/21 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية، نورة البجاري، عن كيفية ترشيح القوى السياسية للوزراء في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقالت البجاري في تصريح، إن ترشيح القوى السياسية مرشحين للحقائب الوزارية، يكون من خلال حجم التمثيل البرلماني لكل كتلة وحزب، بمعنى أن كل خمسة الى ستة مقاعد برلمانية تكون عليها وزارة، أما الوزارات السيادية فلها عدد مقاعد أكبر من ذلك.

وبينت، أن تحالف القوى العراقية، وفق استحقاق المكون السني، له ست وزارات، ولديه أسماء مرشحين لها، لكن لغاية الآن، لم يتم تقديم هذه الأسماء الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، عازية عدم تقديمها، الى أن هناك بعض الوزارات لم تحسم بشكل نهائي لأي مكون ستكون.

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