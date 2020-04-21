وزارة الكهرباء تعلن عزمها خفض كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران

2020/04/21 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء عن عزمها خفض كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من الجانب الإيراني بنسبة خمس وسبعين بالمئة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح، ان العراق ينتج الآن ثلاثة عشر الفا وأربعمائة ميغا واط، والتي تكفي لتجهيز المحافظات بالطاقة على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا، باستثناء محافظتي صلاح الدين والموصل، حيث يكون تجهيزهما بالكهرباء لمدة عشرين ساعة يوميا، مبينا ان انخفاض استهلاك الطاقة وفتح محطات جديدة واعتدال درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، سيدفع العراق إلى خفض الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران من الف ومئتي ميغا واط إلى ثلاثمئة وخمسين خلال الفترة المقبلة.

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