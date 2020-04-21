موسوي رداً على ترمب : لن نتفاوض مع الإدارة الأميركية في ظل استمرار العقوبات على إيران

2020/04/21 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الخارجية الايرانية، عن عدم رغبتها في إجراء أي حوار مع الإدارة الأميركية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي، ان بلاده لن تتفاوض مع الإدارة الأميركية، مع استمرار الأخيرة في فرض العقوبات على إيران، وانسحابها من الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات موسوي، ردا على تصريح سابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد خلاله ان النظام الإيراني ينتظر انتهاء فترته الرئاسية، واخفاقه في الانتخابات المقبلة، لإجراء حوار مع الإدارة المقبلة بهدف الحصول على مكاسب جديدة.

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