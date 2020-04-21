لهذه الاسباب.. الكاظمي سيُمنح ثقة البرلمان العراقي

2020/04/21 | 15:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختلف تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة العراقية عمن سبقه من بعد استقالة رئيس الوزراء التوافقي عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع وطلب المرجعية ...

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