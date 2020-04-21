النائب الأول مخاطبًا محافظ بغداد: ما الذي يخيفك داخل مستشفى؟

2020/04/21 | 15:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرانتقد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، محافظ بغداد محمد جابر العطا، لاصطحابه حمايته إلى مستشفى مخصص لعلاج المصابين بفيروس "كورونا".

وخاطب الكعبي محافظ بغداد في بيان "ألترا عراق"، نسخة منه، بالقول: "ما الذي يخيفك لتصطحب حمايتك وهو مدجج بالسلاح داخل مستشفى حكومي؟"، داعيًا "جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين للابتعاد مثل هذه التصرفات غير الصحية أو الصحيحة سيما في هذا الظرف الحالي".

وأظهرت صورة، رصدها "ألترا عراق"، أحد عناصر حماية محافظ بغداد، وهو يحمل سلاحًا داخل المستشفى.

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