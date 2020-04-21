الزبيدي يدعو الحكومة الى إتخاذ خطوات عاجلة لإيجاد مصادر دخل غير النفط

2020/04/21 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا الوزير السابق القيادي في المجلس الأعلى باقر الزبيدي، الحكومة الى إتخاذ خطوات سريعة وعاجلة؛ لإيجاد مصادر دخل غير النفط.وقال الزبيدي في بيان:” ان (أوبك +) إلتزمت بتخفيض أسعار النفط، فيما لم تلتزم (أوبك ++)؛ وعلى رأسها الشركات الأمريكية بقرار تخفيض إنتاج النفط؛ وهو سبب رئيسي في إنهيار السوق الأمريكية”.وأضاف […]

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