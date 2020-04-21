بحلول آب المقبل.. علماء يتوقعون التوصل إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا

2020/04/21 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع علماء سويسريون، التوصل إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا بحلول شهر آب المقبل.وقال الباحثون السويسريون إن “اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا للاختبار على الإنسان بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة في مدة قصيرة”.وأضافوا أن “اللقاح قد جرى اختباره بنجاح على الفئران”.ويتزامن هذا التطور مع استعداد […]

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