أبرزهم نيمار.. برشلونة يضحي بـ 13 لاعبا من أجل 4 صفقات

2020/04/21 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تخطط إدارة نادي برشلونة للقيام بتحركات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى لتجديد دماء الفريق بالاستغناء عن خدمات 13 لاعبا مقابل التعاقد مع أربعة آخرين.

وفرض تفشي فيروس كورونا واقعا جديدا في عالم كرة القدم، وتسبب انتشار الفيروس بخسائر مالية كبيرة لمختلف الأندية بسبب توقف المنافسات الرياضية منذ مطلع الشهر الماضي.

وستحدّ هذه الخسائر من قدرات الأندية على التحرك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتوقعت تقارير إعلامية تراجعا حادا في قيمة الصفقات.

وسيكون برشلونة من أبرز الأندية في سوق الانتقالات المقبلة بالنظر إلى الخلل الكبير الذي ظهر على تشكيلة الفريق الأشهر الماضية، فقد اضطر المدرب كيكي سيتين إلى الاعتماد على مجموعة صغيرة من اللاعبين بسبب تراكم الإصابات وعدم تعاقد الإدارة مع بدائل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة ماركا أن "النادي الكتالوني يخطط لبيع 13 لاعبا من بينهم الكرواتي إيفان راكيتيش والشيلي أرتور فيدال، والفرنسيان صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، مقابل التعاقد مع أربعة غيرهم".

وأوضحت أن "برشلونة يخطط للتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى مدافع محوري وجناح هجومي".

بغداد اليوم - متابعة

أبدى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أمله في اختيار لوكا زيدان نجل الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لتمثيل محاربي الصحراء دولياً وليس منتخب الديوك.

ويلعب لوكا زيدان صاحب الـ 21 عاماً كحارس مرمى داخل ريال مدريد، ومُعا

بغداد اليوم - متابعة

حصلت أندية الدوري الإسباني على جرعة أمل جديدة باقتراب عودة المنافسات وذلك بعد أن قررت الحكومة الإسبانية السماح لهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها: توصلت إلى اتفاقية مع بطولات دوري كرة القدم، و

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، تقريراً يسلط الضوء على مستقبل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وتم التطرق للحالة الوحيدة التي سيكون مستعداً فيها لمغادرة ملعب أنفيلد رود.

ووضعت الصحيفة عنواناً مثيراً على تقريرها جاء مضمو

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