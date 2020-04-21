صحة البصرة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/21 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في المحافظة، إضافة الى أربع حالات شفاء من الفايروس"، لافتة الى "عدم تسجيل أية حالة وفاة".

وأضافت، أن "الحالات الموجبة التراكمية التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا بلغت 281 حالة"، مشيرة الى أن "عدد حالات الوفاة الكلي بلغ 17 حالة، بينما حالات الشفاء بلغ عددها 129 حالة، في حين الأشخاص الذين ما زالوا قيد العلاج بلغ عددهم 135 شخصاً".

وأشارت الى أن "عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد حتى الآن 679"، مشيرة الى أن "عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم بلغ 210، والعدد التراكمي للفحوصات المذكرة بلغ 4681".

وكان مدير صحة البصرة، عباس التميمي، قد وجه، أمس الاثنين، طلبا إلى رئيس خلية الأزمة في المحافظة لتجديد حظر التجوال الشامل والتشديد عليه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مدير صحة البصرة، موجهة إلى رئيس خلية الأزمة لتجديد حظر التجوال الشامل في البصرة، لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

ومنذ السبت الماضي، تسجل محافظة البصرة اعداد إصابات بفيروس كورونا هي الأعلى تقريبا بين المحافظات العراقية، حيث سجلت السبت 15 إصابة بالفيروس، وفي الجمعة 5 إصابات، فيما سجلت يوم الأحد، 17 إصابة، وسجلت الاثنين 12 إصابة بحسب وزارة الصحة.

بغداد اليوم- متابعة

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة شايب، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن فيروس كورونا جاء من "الحيوانات"، مبينة أنه لم يتم تركيبه في مختبر أو مكان آخر.

وقالت شايب في مؤتمر ص

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تسجيل 88 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إضافة الى تسجيل 1297 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تسجيل 430 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282.

وذكرت الوزارة في بيان أن "430 حالة وفاة جديدة بفيروس كورو

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