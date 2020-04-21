متظاهرون من ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية: فقدنا الثقة بحكومة الإقليم (صور)

2020/04/21 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة السليمانية، احتجاجا على حكومة اقليم كردستان لعدم تقديم المساعدات لهم.

وقا أحد المحتجين، في حديث لـ (بغداد اليوم): "فقدنا الثقة بحكومة الاقليم التي قطعت رواتبنا منذ سنوات تحت مسمى ادخار الرواتب والحرب ضد داعش".

واضاف: "نوجه نداءنا لأصحاب الضمائر، والخيرين، لمساعدتنا في هذه الظروف القاهرة مع تفشي كورونا"..

بغداد اليوم-نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى، اللواء الركن حمد نامس الجبوري، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى الجسر العتيق في الموصل.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية النجدة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة القوة الجوية، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تأجيل موعد المقابلات والفحص الطبي للمتقدمين بصفة طالب طيار.

وقال بيان للقيادة تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "تم تأجيل موعد المقابلات والفحص الطبي للمتقدمين على الدورة (80) ك

بغداد اليوم-بغداد

قرر المصرف العقاري، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المستفيدين من قروض السيارات ولمدة شهرين، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصرف في بيان مقتضب، أنه "تم تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة ع

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