وزارة الصحة الإيرانية : ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 5297 شخصاً

2020/04/21 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيران إلى خمسة آلاف ومئتين وسبعة وتسعين شخصا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور، عن تسجيل ثمان وثمانين حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة الاف ومئتين وسبع وتسعين حالة.

كما أشار إلى تسجيل الف ومئتين وسبع وتسعين إصابة جديدة بكورونا في عموم إيران، خلال الساعات الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى اربع وثمانين ألفا وثمانمئة حالة.

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