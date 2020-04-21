2020/04/21 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوشيار عبدالله يدعو وزارة النقل الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوشيار عبدالله يدعو وزارة النقل الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوشيار عبدالله يدعو وزارة النقل الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).