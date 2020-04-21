2020/04/21 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، عن عقد اجتماع وصفته بـ”المهم” غداً الأربعاء يخص الأمن الغذائي والاكتفاء الزراعي في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “بحضور وزراء التخطيط والتجارة والزراعة والموارد المائية، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، يُعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط: غداً اجتماع مهم يخص الأمن الغذائي في العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط: غداً اجتماع مهم يخص الأمن الغذائي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).