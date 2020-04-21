عاجل: تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في البصرة

2020/04/21 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات 281 حالة مؤكدة في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "سجلت اليوم 11اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات 281 حالة مؤكدة في عموم المحافظة".

واضافت انها "سجلت اليوم اربع حالات شفاء جديدة ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 129 حالة منذ بداية الازمة لغاية الان".

وأكدت الدائرة "وجود 135 حالة تخضع للعلاج الان في المستشفيات"، مشيرة الى "عدم تسجيل أي حالة وفاة لتبقى 17 حالة فقط".

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