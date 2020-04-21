القبض على 5 ارهابيين في القائم

2020/04/21 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 5 ارهابيين في قضاء القائم غربي الانبار.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تمكنت قوة من لواء المشاة الآلي الثلاثين بفرقة المشاة الآلية الثامنة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ إرهاب ، وقد جاءت عملية القبض حسب معلومات استخبارية بالتعاون مع قسم استخبارت ومكافحة إرهاب القائم".

وأضافت انه "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا وتسليمهم إلى الجهات المختصة".

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