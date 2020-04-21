كربلاء: مغادرة 14 شخصا ملامسا لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي

2020/04/21 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، مُغادرة ( 14 ) مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن ” 14 شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم ( الإستضافة الطبية ) لمدة أربعة عشر يوماً ، على خلفية […]

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