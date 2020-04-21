القبض على شخصين يطلقان النار في الهواء بمنطقتي الكرادة والشعب

2020/04/21 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد إعلام شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخصين يطلقان النار في الفضاء بمنطقتي الكرادة والشعب.وذكر إعلام الشرطة، في بيان له، إن "دوريات شرطة نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخصين وبحوزتهم سلاح غير مرخص قاموا باطلاق النار في الفضاء مما أدى إلى ترويع المواطنين ضمن مناطق الكرادة والشعب".وبين، أن "ذلك جاء خلال تجوال دوريات شرطة النجدة ضمن المناطق المذكورة، وتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة اصوليا".

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