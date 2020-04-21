بينهم مصابون بأمراض مستعصية.. دعوات لإعادة 148 عراقياً من الهند

2020/04/21 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا النائب هوشيار عبدالله، يوم الثلاثاء، وزارة النقل الى إعادة 148 عراقياً عالقين في الهند بينهم مصابون بأمراض مستعصية.وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بتويتر، "أدعو وزارة النقل الى تنظيم رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية لإعادة 148 عراقياً عالقین في الهند إلى العراق".وأضاف عبدالله، "يوجد بينهم مصابون بأمراض مستعصية وأموالهم نفدت، والقنصلية العراقية في مومباي - مشكورة - تتابع أوضاعهم، يجب أن تتدخل الوزارة لإعادتهم فوراً ".وأعلنت وزارة النقل الخميس (16 نيسان الجاري)، وصول 160 مواطناً عراقياً إلى مطار بغداد الدولي قادمين من الهند أغلبهم من الطلبة والمرضى على متن الطائرة B737/YI-ASQ التابعة لأسطول الناقل الوطني، موضحة ان هذه الرحلة تاتي ضمن "الرحلة الاستثنائية الخاصة" بإعادة العراقيين العالقين في الهند.

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